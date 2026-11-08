На Сумщині авто злетіло в кювет і перекинулося: є постраждалі
Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася поблизу села Москаленки Сумського району. Унаслідок аварії травмувалися троє людей, усіх госпіталізували
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 28-річний водій автомобіля ЗАЗ "Славута", у якому перебували двоє пасажирів, не впорався з керуванням. Машина з'їхала з дороги в кювет та перекинулася.
Унаслідок ДТП водій і пасажири отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Автомобіль вилучили.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.