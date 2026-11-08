Атака РФ на Комишуваху: 45 людей досі вважаються зниклими безвісти

Фото: Запорізька ОВА

У Комишувасі сьому добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару, завданого 2 листопада. Станом на зараз із-під завалів дістали тіла 55 загиблих

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Особу 29 загиблих уже вдалося встановити. Водночас 45 людей залишаються у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, може бути серед тих, чиї тіла вже знайшли.

Пошукову операцію ускладнюють постійні атаки російських безпілотників. Через загрозу нових ударів рятувальникам періодично доводиться призупиняти роботи.

Коли саме завершиться пошуково-рятувальна операція, наразі невідомо.

"Найважливіше зараз – знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії, – сказав Семікін.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Відомо про 55 загиблих.