У Рівному згорів маршрутний автобус

Фото: ДСНС Рівнещини

У неділю, 8 листопада, на вулиці Стельмаха у Рівному загорівся маршрутний автобус

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Коли рятувальники прибули на місце, транспортний засіб уже був повністю охоплений вогнем.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок загоряння знищено салон автобуса та відсік двигуна.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, в Києві на парковці горіли автобуси. Подія сталася у Солом'янському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів.