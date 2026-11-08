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08 листопада 2026, 15:49

ЗСУ вдарили по центрах управління російськими БпЛА: серед цілей – "Рубікон"

08 листопада 2026, 15:49
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Ілюстрація: Генштаб
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Українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Однією з найважливіших цілей став Бердянськ. Там українські захисники уразили пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу "Рубікон", який є одним із найбільш боєздатних російських центрів застосування безпілотників.

Також пункти управління російськими дронами уразили поблизу Олешок на Херсонщині та в районі Білицького на Донеччині.

Ще один удар припав на пункт управління БпЛА в районі Александровського на Брянщині, безпосередньо на території РФ.

За даними Генштабу, втрати противника уточнюються. Українські військові наголошують, що ураження таких об'єктів зменшує можливості російської армії застосовувати безпілотники проти українських позицій і логістичних маршрутів.

У Генштабі запевнили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада Сили оборони України завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по російському підприємству військово-промислового комплексу "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ.

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