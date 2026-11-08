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08 листопада 2026, 17:35

Переговори України, США та РФ: Франція заявила про свою участь

08 листопада 2026, 17:35
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Франція буде представлена на тристоронній зустрічі України, США та Росії, яка має відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада. Париж долучиться до обговорень щодо завершення російсько-української війни

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL, передає RegioNews.

За словами Барро, європейські країни будуть гідно представлені під час переговорів. Водночас він поки не уточнив, хто саме представлятиме Францію.

"Франція прибуде до Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях. Я поки що не можу сказати, хто представлятиме Францію на цій зустрічі, але Франція, безсумнівно, буде там", – наголосив міністр.

Він також зазначив, що останніми тижнями європейські країни дали зрозуміти американській стороні: обговорення майбутнього Європи не можуть відбуватися без урахування позиції європейців.

Барро підкреслив, що Франція наполягатиме на тому, щоби голос Європи був почутий, оскільки саме європейські країни найбільше безпосередньо відчувають наслідки війни.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Однією з головних тем стала підготовка до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

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