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08 листопада 2026, 19:10

"Ніколи не зможу народити": Ірина Федишин розкрила подробиці втрати доньки

08 листопада 2026, 19:10
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Фото: з відкритих джерел
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Українська співачка Ірина Федишин уперше докладно розповіла про трагедію, яку пережила під час вагітності. На пізньому терміні артистка втратила доньку через передчасне відшарування плаценти та внутрішню кровотечу

Про пережите Федишин розповіла у дописі на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Співачка зізналася, що довго не наважувалася розповісти про ще одну болючу сторінку свого життя. Після втрати доньки вона отримувала слова підтримки від людей, які запевняли, що в неї ще будуть діти. Однак тепер артистка змушена повідомити, що більше не зможе народити.

"Я втратила не лише донечку… Я більше ніколи не зможу народити дитину… Через важкі ускладнення мені довелося пережити складну операцію, під час якої мені видалили матку", – написала співачка.

За словами Федишин, день починався цілком звичайно. Вона почувалася добре, разом із родиною відвідала храм, а згодом пішла з чоловіком і дітьми до кінотеатру.

Близько 17:30 співачка відчула легкий ниючий біль унизу живота. Спочатку подумала, що це можуть бути тренувальні перейми, адже невдовзі неприємні відчуття зникли.

Увечері біль повернувся. Ірина написала лікарці, яка вела її вагітність, і повідомила, що не має виділень, відчуває рухи дитини, але живіт продовжує нити. Спочатку їй порадили прийняти препарати. Згодом інша лікарка, яка мала приймати пологи, оглянула співачку вдома. За словами Федишин, тоді їй сказали, що це схоже на передчасні пологи, але нічого критичного не відбувається.

Однак біль не минав, а поступово посилювався. Близько третьої години ночі Ірина вже ледве могла підвестися з ліжка. Чоловік вирішив відвезти її до пологового будинку.

"Я ледве дійшла до машини, мене сильно нудило", – пригадала артистка.

До лікарні подружжя прибуло о 3:55. Там намагалися прослухати серцебиття дитини, але воно то зникало, то знову з'являлося. Згодом лікарка провела УЗД і повідомила, що серцебиття немає.

Чоловік співачки зв'язався з лікарем, який раніше проводив Ірині ультразвукові обстеження. Побачивши зображення на екрані, той, за словами Федишин, визначив повне відшарування плаценти та наполіг на негайній операції.

Співачка пояснила, що кровотеча була внутрішньою, тому зовні її не було видно. Стан жінки виявився критичним, і лікарі оперували її, щоб урятувати життя.

Після втручання Ірина прокинулася вже в палаті. Там їй повідомили, що доньку врятувати не вдалося.

Нагадаємо, у жовтні Ірина Федишин втратила дитину. Її чоловік Віталій Човник зазначив, що співачка буквально була на межі життя і смерті, але, на щастя, лікарям вдалось її врятувати.

Як відомо, наприкінці вересня співачка розкрила стать своєї третьої дитини. Тоді стало відомо, що Ірина та Віталій, які вже виховують двох синів, очікують на донечку. Про свою вагітність артистка повідомила ще в серпні.

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