Дронова атака на передмістя Дніпра: одна людина загинула, троє постраждали
У неділю, 8 листопада, російські війська атакували Дніпро та передмістя безпілотником. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє отримали поранення
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, ворог влучив у приватний сектор. Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок.
Дві жінки та чоловік отримали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська випустили по Україні 164 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed і "Гербера", а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Зафіксовано влучання на 23 локаціях.
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