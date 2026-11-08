Вистрілив у спину та забив кийком: на Закарпатті 21-річний юнак вбив односельця

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримала підозрюваного в умисному вбивстві місцевого жителя. Ним виявився 21-річний мешканець села Косівська Поляна, який під час конфлікту застрелив та побив дерев'яним кийком свого знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ввечері 4 листопада у селі Косівська Поляна чоловіки разом розпивали алкогольні напої в господарській споруді. Між ними спалахнула раптова словесна суперечка.

Під час конфлікту молодик вистрілив із гладкоствольної зброї у спину 50-річному господарю. Після цього він завдав пораненому ще понад десять ударів дерев’яним кийком по голові та обличчю.

Бездиханне тіло потерпілого наступного дня вранці знайшов його 49-річний брат, який і викликав правоохоронців.

Зловмисник намагався переховуватися, проте оперативники кримінальної поліції встановили його місцезнаходження та затримали.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз готується клопотання до суду, щоб взяти фігуранта під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, на Донеччині до суду скерували обвинувальний акт щодо 59-річного жителя селища Софіївка поблизу Краматорська. Чоловіка обвинувачують в умисному вбивстві сусіда, з яким вони тривалий час конфліктували.