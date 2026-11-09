Росіяни тричі атакували рятувальників на Запоріжжі: поранено двох людей
Російські війська 8 листопада тричі атакували безпілотниками підрозділи ДСНС, які ліквідовували наслідки авіаційного удару по селищу Комишуваха Запорізького району
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Під час другого удару російський безпілотник влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок цього постраждав водій-рятувальник, а спецтехніка зазнала пошкоджень.
Приблизно за годину, коли рятувальники транспортували пошкоджений автомобіль, російські війська завдали третього удару. Внаслідок чергової прицільної атаки поранення дістав ще один водій ДСНС. Рятувальна техніка зазнала додаткових руйнувань.
Обом постраждалим рятувальникам надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Відомо про 55 загиблих. Водночас 45 людей залишаються у списках зниклих безвісти.