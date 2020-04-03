Кабмін затвердив жорсткий карантин для українців

Уряд України запроваджує нові обмеження, щоби узбезпечити громадян від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів

Фото: slovoidilo.ua

Уряд України запроваджує нові обмеження, щоби узбезпечити громадян від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", - написав він у своєму Telegram.

Зокрема, на період карантину через коронавірус Кабмін заборонив:

- перебування в громадських місцях без маски або респіратора;

- переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей;

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу дорослих;

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності;

- відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

- проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Водночас Кабмін затвердив обов'язкову 14-денну обсервацію для всіх приїжджих з-за кордону.

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Нагадаємо, станом на 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19