Буковина: у двох дітей в реанімаційному відділенні підозрюють COVID-19
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації, інформує RegioNews.
У реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус.
Трьом пацієнтам із коронавірусом та двом із підозрою на нього надають допомогу у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Двоє недужих, у яких діагностовано коронавірус, перебувають на апараті штучної вентиляції легень, решта – на кисневій дотації.
У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні є троє пацієнтів. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, у іншого – підозра. Ще один потрапив до медичного закладу сьогодні вночі у важкому стані, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Троє пацієнтів на кисневій дотації та із підозрою на коронавірус перебувають у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У всіх недужих – пневмонія.
У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їхній стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного – підозра.
У медичних закладах області троє пацієнтів у критичному стані, підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
У Чернівецькій області зафіксовано 220 випадків захворювання на COVID-19.
Станом на 14:00, 5 квітня У реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Неділя, 5 квітня 2020 р.
В Україні 1251 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, у Києві від COVID-19 помер 71-річний чоловік. Міський голова Києва повідомляє про 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
У Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.
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