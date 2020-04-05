В Запоріжжі працюватиме весь громадський транспорт

Попри рекомендацію МОЗ громадський транспорт у Запоріжжі возитиме пасажирів. Необхідна умова - маска або респіратор

Фото: Володимир Буряк

Попри рекомендацію МОЗ громадський транспорт у Запоріжжі возитиме пасажирів. Необхідна умова - маска або респіратор

Про це повідомляє міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Міністерство охорони здоров’я рекомендувало заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра певно правильна. Водночас я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу", - йдеться в дописі.

Порадившись із юристами, він прийняв рішення дозволити усьому громадському транспорту вийти на маршрути.

"Завтра великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше. Але, звертаю вашу увагу, що в транспорті можна знаходитися виключно в масці чи респіраторі. Закликаю всіх не виходити з дому без крайньої потреби", - наголошує Буряк.

Отримав від вас дуже багато повідомлень з приводу роботи громадського транспорту в Запоріжжі з понеділка. Так, дійсно,... Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Неділя, 5 квітня 2020 р.

В Запорізькій області зафіксовано 39 випадків захворювання на COVID-19.

В Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

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