В Україні схвалили єдиний протокол лікування коронавірусу
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Зазначається, що відтепер всі лікарняні заклади отримають чіткий алгоритм лікування хворих, і будуть точно знати, що і як їм робити.
"Багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн”, - повідомив Максим Степанов.
Він також додав, що мета протоколу - встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів при середньотяжкому, тяжкому та критичному перебігу хвороби.
Протокол стосується всіх лікарів, які мають справу із хворими коронавірусом пацієнтами.
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25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.
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