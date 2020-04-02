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02 квітня 2020, 19:10 24

В Україні схвалили єдиний протокол лікування коронавірусу

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02 квітня 2020, 19:10 24
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У четвер, 2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19
Фото: flickr
У четвер, 2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Зазначається, що відтепер всі лікарняні заклади отримають чіткий алгоритм лікування хворих, і будуть точно знати, що і як їм робити.

"Багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн”, - повідомив Максим Степанов.

Він також додав, що мета протоколу - встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів при середньотяжкому, тяжкому та критичному перебігу хвороби.

Протокол стосується всіх лікарів, які мають справу із хворими коронавірусом пацієнтами.

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25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.


коронавірус Україна медицина МОЗ ліки
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