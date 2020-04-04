Хворих коронавірусом в Україні вже 1096 осіб
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Центр громадського здоров’я України та пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
Зокрема, коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 66 випадків;
Волинська область — 17 випадків;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 9 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 28 випадків;
Івано-Франківська область — 94 випадки;
Кіровоградська область — 19 випадків;
м. Київ — 195 випадків;
Київська область — 77 випадків;
Львівська область — 14 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 26 випадків;
Полтавська область — 8 випадків;
Рівненська область — 31 випадок;
Сумська область — 37 випадків;
Тернопільська область — 135 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 8 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 206 випадків;
Черкаська область — 61 випадок;
Чернігівська область — 5 випадків.
За даними Центру, серед усіх підтверджених 60% - люди віком від 30 до 59 років, та 20,7% - від 60 до 100 років.
Серед летальних - 9 чоловіків та 19 жінок. 85% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.
Як зазначається, дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією ЦГЗ, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Нагадаємо, станом на 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
З 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.
2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.
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