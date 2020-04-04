Хворих коронавірусом в Україні вже 1096 осіб

Станом на ранок 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 78 дітей, 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки

Фото: facebook/sluganarodu.official

Станом на ранок 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 78 дітей, 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки

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