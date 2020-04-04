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04 квітня 2020, 11:04 32

Хворих коронавірусом в Україні вже 1096 осіб

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04 квітня 2020, 11:04 32
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Станом на ранок 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 78 дітей, 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки
Фото: facebook/sluganarodu.official
Станом на ранок 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 78 дітей, 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Центр громадського здоров’я України та пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 66 випадків;
Волинська область — 17 випадків;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 9 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 28 випадків;
Івано-Франківська область — 94 випадки;
Кіровоградська область — 19 випадків;
м. Київ — 195 випадків;
Київська область — 77 випадків;
Львівська область — 14 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 26 випадків;
Полтавська область — 8 випадків;
Рівненська область — 31 випадок;
Сумська область — 37 випадків;
Тернопільська область — 135 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 8 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 206 випадків;
Черкаська область — 61 випадок;
Чернігівська область — 5 випадків.

За даними Центру, серед усіх підтверджених 60% - люди віком від 30 до 59 років, та 20,7% - від 60 до 100 років.

Серед летальних - 9 чоловіків та 19 жінок. 85% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

Як зазначається, дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією ЦГЗ, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, станом на 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

З 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.


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