Львівщина: зафіксували першу смерть від COVID-19

Від коронавірусу помер 69-річний чоловік

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Від коронавірусу помер 69-річний чоловік

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає RegioNews.

Учора на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.

Це – 69-річний чоловік.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку.

У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

У пацієнта виявили супутні хвороби - цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, у Києві від COVID-19 помер 71-річний чоловік. Міський голова Києва повідомляє про 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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