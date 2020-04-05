Львівщина: зафіксували першу смерть від COVID-19
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає RegioNews.
Учора на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.
Це – 69-річний чоловік.
Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку.
У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
У пацієнта виявили супутні хвороби - цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.
В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, у Києві від COVID-19 помер 71-річний чоловік. Міський голова Києва повідомляє про 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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