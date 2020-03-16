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16 марта 2020, 19:33 3

Пункты пропуска на админгранице с Крымом работают - Демченко

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16 марта 2020, 19:33 3
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Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом работают в штатном режиме
Фото: Укринформ
Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом работают в штатном режиме

Об этом сообщает RegioNews с о ссылкой на Укрінформ.

"КПВВ с оккупированным Крымом работают в штатном режиме, без ограничений", - сказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Демченко пообещал уточнить информацию о возможном закрытии границы с Крымом со стороны оккупантов. Сейчас украинской стороне такая информация не поступала.

Ранее оккупационная власть Крыма предложила федеральной власти в Москве закрыть административную границу с Украиной.

Об этом сообщил так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов на встрече с местными СМИ. По его словам, его инициативу поддерживает ФСБ России. Аксенов заявил, что, по его мнению, на границе с материковой Украиной местные пункты пропуска должны быть закрыты в рамках профилактических мероприятий.

Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" чэрез карантин в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, следующих через государственную границу

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Напомним, "Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов отменены международные поезда - без взимания дополнительных сборов

по Состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.


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