Пункты пропуска на админгранице с Крымом работают - Демченко
Об этом сообщает RegioNews с о ссылкой на Укрінформ.
"КПВВ с оккупированным Крымом работают в штатном режиме, без ограничений", - сказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Демченко пообещал уточнить информацию о возможном закрытии границы с Крымом со стороны оккупантов. Сейчас украинской стороне такая информация не поступала.
Ранее оккупационная власть Крыма предложила федеральной власти в Москве закрыть административную границу с Украиной.
Об этом сообщил так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов на встрече с местными СМИ. По его словам, его инициативу поддерживает ФСБ России. Аксенов заявил, что, по его мнению, на границе с материковой Украиной местные пункты пропуска должны быть закрыты в рамках профилактических мероприятий.
Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" чэрез карантин в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, следующих через государственную границу
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, "Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов отменены международные поезда - без взимания дополнительных сборов
по Состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
- 19:33 16 марта Пункты пропуска на админгранице с Крымом работают - Демченко
- 19:15 16 марта Коронавирус: Зеленский призвал Минфин обратиться за помощью к МВФ
- 19:13 16 марта Закроют все, кроме "7 километра": На Одещине ввели карантин
- 19:07 16 марта "Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь"
- 19:05 16 марта На Донбассе с начала суток зафиксировано шесть обстрелов
- 18:54 16 марта Зеленский призвал запретить плановые операции и перепрофилировать больницы
- 14:01 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных