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Про це пише Українська правда із посиланням на джерела в політичних колах, передає RegioNews.

За даними видання, голосування могло бути пов’язане зі справою полтавського бізнесмена Сергія Бєлашова, який очолює обласну фракцію "Батьківщини" і є одним із її ключових спонсорів.

У листопаді 2023 року НАБУ та САП оголосили Бєлашову підозру у справі щодо махінацій із закупівлею газу для "Укрзалізниці". Слідство вважає, що він був причетний до схеми, яка завдала збитків державі на понад 200 мільйонів гривень. Після цього Юлія Тимошенко особисто з’явилася на судове засідання, де обирали запобіжний захід фігуранту, і публічно підтримала його. Адвокати Бєлашова навіть зверталися з ініціативою організувати зустріч Тимошенко з очільником САП Олександром Клименком, однак антикорупційний орган відмовився.

За словами джерел, координував позицію "Батьківщини" щодо законопроєкту керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Утім, уже після хвилі протестів і суспільного тиску президент Володимир Зеленський подав новий законопроєкт, що скасовує суперечливі норми та має на меті відновлення незалежності НАБУ і САП. Тимошенко тим часом стала співавторкою альтернативного документа. У парламенті розгляд нового законопроєкту заплановано на 31 липня - його планують ухвалити одразу в першому читанні і в цілому.

Нагадаємо, що напередодні голосування у Верховній Раді за законопроєкт №13533, який має повернути повноваження антикорупційним органам, українці планують вийти на мирні акції протесту в різних містах країни.