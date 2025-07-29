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29 липня 2025, 19:56

Повернення незлежності НАБУ і САП: коли Рада буде голосувати

29 липня 2025, 19:56
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Фото: Залізний нардеп
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Стало відомо, коли депутати будуть голосувати за повернення незалежності антикорупційним органам. Йдеться про президентський законопроєкт

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, народним депутатам уже розіслали порядок денний на 31 липня. Першим питанням стоїть закон про повернення незалежності НАБУ і САП. Саме цей документ подавав Володимир Зеленський після протестів у різних містах.

При цьому кияни раніше вже анонсували мітинг на 30 липня. Тобто, якраз за день до ухвалення цього закону, який подав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, українці в багатьох містах вже другий день протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

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