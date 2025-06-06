Масована атака на Київ: є загиблі та десятки постраждалих

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У ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ

Про це у повідомив міський очільник Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів одразу в кількох районах міста.

Солом'янський район

Займання виникло на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Рятувальники проводять евакуацію — вже вдалося врятувати трьох людей з охопленої вогнем квартири, роботи продовжуються.

Крім того, пожежа спалахнула в металевому ангарі — площа загоряння становить близько 500 кв. м.

Голосіївський район

Зафіксовано пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури. Площа займання уточнюється, рятувальники працюють на місці.

Нагадаємо, армія РФ у ніч на 5 червня масовано атакувала безпілотниками Прилуки Чернігівської області.

Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його сім'я.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти людей, загинуло 5 осіб.