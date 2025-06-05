Кількість постраждалих після атаки на Прилуки зростає: серед поранених – дитина

фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуках Чернігівської області кількість постраждалих внаслідок російської атаки вночі 5 червня зросла до дев'яти людей

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews,

За його словами серед постраждалих – 5-річна дитина. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Також внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей.

Чаус додав, що у місті багато руйнувань. Вщент знищені 2 житлові будинки. Є пошкодження багатоповерхівок й адмінбудівель.

На місці працюють усі екстрені служби — тривають рятувальні роботи й розбір завалів.

Влада не виключає, що кількість постраждалих може ще зрости.

Нагадаємо, армія РФ у ніч на 5 червня масовано атакувала безпілотниками Прилуки Чернігівської області.

Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його сім'я.