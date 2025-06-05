5 людей загинули і 6 поранено після удару російського дрона по Прилуках Чернігівської області
Армія РФ у ніч на 5 червня масовано атакували безпілотниками Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки загинуло щонайменше п’ятеро людей, серед яких - однорічна дитина
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Телеграмі.
"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу "герань") атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові", - йдеться у повідомленні.
Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За даними ДСНС, внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
Нагадаємо, росіяни атакували дронами Чернігів, є поранені та руйнування.