Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: поранено водія ДСНС

фото: ДСНС Донеччини

У ніч на 5 червня російські війська знову цинічно обстріляли рятувальників. Цього разу удару зазнала пожежно-рятувальна частина у Слов'янську, Донецької області. Обстріл стався під час ліквідації пожежі, спричиненої попередньою атакою

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок повторного удару поранено водія пожежної автоцистерни. Його оперативно доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Т

Також внаслідок обстрілу пошкоджено спеціальну техніку — пожежну автоцистерну.

У ДСНС заявили, що, попри постійні ризики, рятувальники продовжують виконувати свій обов'язок.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня в Прилуках Чернігівської області російський безпілотник влучив у будинок начальника пожежної частини. Загинули його дружина, донька — патрульна поліцейська, а також її однорічний син.