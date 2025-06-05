На Чернігівщині російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його сім’я

фото: ДСНС

У ніч на 5 червня в Прилуках Чернігівської області російський безпілотник влучив у будинок начальника пожежної частини

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, внаслідок влучання ворожого дрона у будинок загинули дружина начальника пожежної частини, його донька — патрульна поліцейська, а також її однорічний син.

Сам глава сім’ї вночі разом із пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків російських ударів.

Загалом у Прилуках загинуло п'ятеро людей, ще шестеро поранені.

Як повідомлялось, у ніч на 5 червня росіяни атакували місто Прилуки Чернігівської області.