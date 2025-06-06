Массированная атака на Киев: есть погибшие и десятки пострадавших

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В ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ушибов сразу в нескольких районах города.

Соломенский район

Возгорание возникло на 11-м этаже 16-этажного жилого дома.

Спасатели проводят эвакуацию – уже удалось спасти трех человек из охваченной огнем квартиры, работы продолжаются.

Кроме того, пожар загорелся в металлическом ангаре – площадь возгорания составляет около 500 кв. м.

Голосеевский район

Зафиксирован пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Площадь возгорания уточняется, спасатели работают на месте.

Напомним, армия РФ в ночь на 5 июня массированно атаковала беспилотниками Прилуки Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российский дрон попал в здание начальника пожарной части, погибла его семья.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до девяти человек, погибли 5 человек.