Мер Харкова показав відео удару "шахедів" по житлових будинках
Росія продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Сьогодні вночі, 5 червня, місто знову атакували дронами-камікадзе типу Shahed
Про наслідки обстрілу повідомив мер Харкова Ігор Терехов, прилюднивши відео з місця удару, передає RegioNews.
На кадрах — зруйновані житлові будинки, понівечені квартири й пошкоджена цивільна інфраструктура.
За словами мера, ворожі дрони цілеспрямовано били по місцях, де проживають харків'яни, без жодних військових об'єктів поруч.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки постраждали 19 людей, серед них 4 дітей. Армія РФ атакувала сімома безпілотниками Київський і Слобідський райони міста.
У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.