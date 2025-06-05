Мер Харкова показав відео удару "шахедів" по житлових будинках

фото: Харківська ОВА

Росія продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Сьогодні вночі, 5 червня, місто знову атакували дронами-камікадзе типу Shahed

Про наслідки обстрілу повідомив мер Харкова Ігор Терехов, прилюднивши відео з місця удару, передає RegioNews.

На кадрах — зруйновані житлові будинки, понівечені квартири й пошкоджена цивільна інфраструктура.

За словами мера, ворожі дрони цілеспрямовано били по місцях, де проживають харків'яни, без жодних військових об'єктів поруч.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки постраждали 19 людей, серед них 4 дітей. Армія РФ атакувала сімома безпілотниками Київський і Слобідський райони міста.

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.