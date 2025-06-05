На Запоріжжі ворог атакував дроном велосипедиста: чоловік загинув
Сьогодні, 5 червня, трагічний інцидент стався у Запорізькій області поблизу селища Степногірськ. Росіяни дроном вбили чоловіка
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, 67-річний місцевий житель їхав велосипедом, коли російські війська скинули на нього ударний дрон типу FPV.
Внаслідок ворожої атаки чоловік загинув на місці.
Нагадаємо, мер Харкова показав відео удару "шахедів" по житлових будинках.
У Харкові внаслідок російської атаки 5 червня постраждали 19 людей, серед них 4 дітей. Армія РФ атакувала сімома безпілотниками Київський і Слобідський райони міста.
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