фото: прокуратура

В середу, 23 квітня, близько 22:00 російська армія нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Окупанти використали проти цивільного населення РСЗВ "Смерч" з невід’ємною фугасною головною частиною.

Снаряди поцілили по приватному сектору населеного пункту. Внаслідок атаки від отриманих травм загинули 12-річна дівчинка та 40-річна жінка.

Крім того, зазнали поранень 30-річний чоловік та 47-річна жінка. У них – мінно-вибухові травми, порізи та перелами. Жінку госпіталізували у важкому стані.

На момент обстрілу постраждалі перебували за місцями мешкання.

Внаслідок ударів у місті пошкоджені 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО вночі збили 48 ракет та 64 безпілотники.