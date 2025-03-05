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05 березня 2025, 20:16

Афера на 20 мільйонів доларів: заступниця керівника Департаменту банку отримав підозру

05 березня 2025, 20:16
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Правоохоронці викрили схему на 20 мільйонів доларів. Кошти, які привласнили зловмисники, належали нафтопереробній компанії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Підозру отримав заступник керівника Департаменту комерційного банку. Йдеться про пособництво привласнення та розтрати чужого майна. Відомо, що підозрювана приховала сліди злочину, який пов'язаний із заволодінням коштами нафтопереробної компанії, яка наразі належить державі. Зазначається, що йдеться про одну з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні.

"Встановлено, що учасники організованої групи на чолі з членом наглядової ради нафтопереробної компанії у перший день повномасштабного вторгнення зс рф на територію України на підставі підроблених контракту на постачання сирої нафти та рахунків на проведення оплати незаконно перерахували з рахунку підприємства на рахунок іноземної компанії, яка належить цьому ж члену наглядової ради, 20 мільйонів доларів США", - розповіли прокурори.

Підозрювана, яка обіймала посаду в банку, приховала сліди злочину. З'ясувалось, що вона вносила недостовірні відомості до копії підробленого контракту про нібито отримання цього контракту банком завчасно. Також вона знищила справжній документ про постачання сирої нафти та рахунків на проведення оплати до нього.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині будуть судити посадовця. Його звинувачують у незаконній вирубці дерев на 11 мільйонів гривень. Відомо, що він не повідомляв про це правоохоронцям. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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