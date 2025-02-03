Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?

​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичного за останні роки протистояння між столичним самоврядуванням та центральною владою. Обставини військового часу змінили структуру управління Києвом, і в мерії міста відкрито заявляють, що Офіс президента руками КМВА намагається узурпувати владу в столиці

​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичного за останні роки протистояння між столичним самоврядуванням та центральною владою. Обставини військового часу змінили структуру управління Києвом, і в мерії міста відкрито заявляють, що Офіс президента руками КМВА намагається узурпувати владу в столиці

фото: RegioNews

На відміну від своїх попередників на посаді керівника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко одразу дав всім зрозуміти, що свої повноваження бачить далеко за межами виключно питань оборони та безпеки столиці.

"Столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення. Вихід з цієї ситуації один – зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу – заміна очільників районних державних адміністрацій", – написав Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі невдовзі після призначення.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував публічним зверненням до президента Зеленського, в якому заявив про спробу знищити місцеве самоврядування у столиці і розбалансування влади, а це "дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці", – заявив Віталій Кличко. Особисто винний у цьому, за словами Кличка, Тимур Ткаченко: "...він намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади", – сказав Кличко.

Як запланована Ткаченком заміна керівників районних державний адміністрацій може позитивно вплинути на життя киян – питання відкрите. Причому ще з лютого 2022 року. Саме тоді своїм рішенням Кабмін позбавив обраного голову міста Віталія Кличка права брати участь у призначенні керівництва районів столиці. Це відтоді прерогатива уряду. І, хоча формально голови райдержадміністрацій залишалися у підпорядкуванні Кличка як глави держадміністрації столиці, змінилася внутрішня суть ієрархії – той, хто не призначає, вже і звільнити не може. А отже, по факту, Віталій Кличко втратив вагомий важіль впливу і керування процесами у місті.

Із початком широкомасштабної війни в Києві була утворена міська військова адміністрація, а повноваження міської державної адміністрації були тимчасово припинені. Перші керівники КМВА – генерали Микола Жирнова та Сергій Попко – цивільні питання залишили мерії. Але за умов вже раніше зруйнованого управління містом це мало що дало для нормального функціонування органів самоврядування Києва.

За словами депутата Київської міської ради Дмитра Білоцерковця, всі рішення міськради і мерії блокувалися на рівні районів саме тому, що керівники районів столиці не підпорядковувалися керівництву міста.

"Ми фіксували сотні порушень з боку керівників РДА, в тому числі і з постійно закритими укриттями, адже за це відповідають балансоутримувачі – райони. Загалом КМДА виділила на ремонти укриттів майже 5 млрд грн, але ці кошти використовуються вкрай неефективно. Всі ми пам'ятаємо, як закуповувались ті ж овочерізки чи барабани. За таку неефективну роботу міський голова міг робити подання на звільнення керівників районів, але ці повноваження в нього забрали. Тому робота РДА на той час вже ніяк не залежала від міського голови і місцевого самоврядування", – сказав у коментарі RegioNews Дмитро Білоцерковець.

Віталій Кличко, згідно закону, в умовах воєнного часу є заступником голови КМВА з цивільних питань. Але скоро він і тут може втратити свої повноваження. Одразу кілька ЗМІ повідомили про те, що на посаду заступника голови КМВА готується перейти нинішній голова Оболонської районної держадміністрації Кирило Фесик. Заступників у голови КМВА Ткаченко двоє – один із них відповідає за військові питання. А Фесик ніякого стосунку до армії та питань оборони і безпеки ніколи не мав взагалі. Отже, логічно зробити висновок, що він має дублювати Віталія Кличка. Навіть якщо йому якимось чином придумають і затвердять посаду першого заступника – його функціонал швидше за все співпадатиме з функціоналом заступника з цивільних питань. Відтак, він просто блокуватиме Віталія Кличка.

Кирило Фесик за час роботи на чолі Оболонської РДА нічим видатним себе не проявив. У 2020 році Київрада навіть зверталася до президента з запитом перевірити Фесика на компетентність і відповідність посаді. Натомість він встиг засвітитися у кількох журналістських розслідуваннях та корупційних скандалах.

Якщо це приклад того, як Тимур Ткаченко планує вирішувати кадрові питання у Києві, то вже можна зробити висновки щодо його пріоритетів. А також починати серйозно переживати за майбутнє столиці. В тому числі в тому, що стосується питань безпеки столиці. Минулого тижня стало відомо, що на початку широкомасштабної агресії Тимур Ткаченко із Києва втік і повернувся тільки коли небезпека захоплення міста минула.

Об’єктивно кажучи, закон дозволяє вищій владі держави анулювати повноваження органів місцевого самоврядування під час військового стану. Як пояснив депутат Київради Дмитро Білоцерковець, для цього Верховна Рада має проголосувата за, наприклад, передання повноважень Київради та мерії Києва міській військовій адміністрації.

"Тоді Київрада, КМДА та Київський міський голова, а також кияни, повністю втратять свої права на місцеве самоврядування і їх отримає саме Київська міська військова адміністрація і буде називатися тоді військово-цивільною адміністрацією", – каже депутат Київради.

Саме цього і не відбувається. Натомість можна спостерігати щось схоже на спроби керівництва КМВА в обхід закону перебрати собі повноваження столичного самоврядування. Формально залишаючись міською владою, але без реальних повноважень, органи самоврядування столиці перетворяться на зручний об’єкт для обвинувачень в усіх негараздах. Очевидно, що це не особисті забаганки керівника КМВА Тимура Ткаченка. Як чиновник, підлеглий Офісу президента, він виконує те, що йому наказано і свої дії погоджує на Банковій. Навіть якщо вони суперечать законам, Конституції і можуть привести до відповідальності.