НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького

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НАБУ розшукує колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає RegioNews.

Зазначається, що Дениса Комарницького підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Ватажка банди оголосили в розшук на підставі постанови детектива НАБУ.

"Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року", – офіційно підтвердили в НАБУ.

За даними правоохоронців, Комарницький перебуває в Україні, але намагається втекти за кордон.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Також повідомлялося, що 6 лютого НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.