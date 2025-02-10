НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького
НАБУ розшукує колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає RegioNews.
Зазначається, що Дениса Комарницького підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Ватажка банди оголосили в розшук на підставі постанови детектива НАБУ.
"Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року", – офіційно підтвердили в НАБУ.
За даними правоохоронців, Комарницький перебуває в Україні, але намагається втекти за кордон.
Нагадаємо, 6 лютого НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з відомим колишнім депутатом Київської міської ради.
Також повідомлялося, що 6 лютого НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.