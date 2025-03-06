Коррупция и крыширование схем в Киеве: Комарницкий представлял "слуг", но его заменили на Ткаченко

коллаж: RegioNews

Появились новые детали в расследовании Дениса Комарницкого, которого обвиняют в земельных "схемах". В свое время он представлял интересы власти и "слуг". Затем его заменили Тимуром Ткаченко, который сейчас возглавляет Киевскую городскую военную администрацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование "Зеркало недели".

Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. После выборов Комарницкий сел на потоки в Киеве вместо Вадима Столара и представляет в Киеве интерес центральных властей. Более того, во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

Чтобы дальше реализовывать земельные "схемы", на должность главы военной администрации был назначен Тимур Ткаченко. Его задача – взять на себя полномочия городского головы Киева Виталия Кличко. Ткаченко назначили сугубо как "торпеду против мэра". Журналисты убеждены, что политические перспективы у главы КГВА призрачные, ведь киевляне никогда не простят ему бегство из столицы в Закарпатье в феврале 2022 года.

По данным СМИ, "догонять" Кличко имеют силовики под руководством свояка Ткаченко — директора НАБУ Семена Кривоноса. Как известно, жены Ткаченко и Кривоноса – сестры.

"Раскрытый кейс Комарницкого выходит далеко за пределы Киева. Речь идет о самой преступной группировке по всей стране на сегодняшний день", — уточняют источники СМИ в правоохранительных органах.

Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

НАБУ также проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Ранее бюро объявило в розыск эксдепутата Комарницкого. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается скрыться за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?

В 2018-2019 годах Тимур Ткаченко успел поработать руководителем аппарата Голосеевской райгосадминистрации и заместителем председателя Дарницкой РГА Киева. А потом снова вернулся в систему благоустройства. Соответствующий департамент в КГГА в 2019 году возглавил Алексей Кулеба – нынешний министр развития общин и территорий Украины. Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко, взять на работу Кулебу ему порекомендовал нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Тимур Ткаченко в январе 2020 года был назначен первым заместителем директора департамента благоустройства КГГА и начальником управления по контролю за благоустройством.

Во время очередного обострения в отношениях между КГГА и Банковой, которое проявилось в том числе более чем в 70 обысках в помещениях КГГА, только департамент Кулебы-Ткаченко был обделен вниманием правоохранителей.

В начале февраля 2022 года Тимур Ткаченко засветился в скандале, связанном с разоблачением на взятке в 1,26 млн гривен депутата "Слуги народа" в Киевском городском совете Владислава Трубицына. По версии следствия взятка предназначалась за помощь с размещением мобильных точек торговли в нескольких районах Киева. В материалах досудебного расследования фигурирует запись разговора Трубицына с предпринимателем, который дает взятку.

На этой записи Трубицын объяснял, что "Благоустройство" – это вертикаль Офиса президента, куратором направления в городской госадминистрации является К, а руководителем департамента – ТТ, ранее бывший заместителем К. Несмотря на изысканные меры конспирации, принятые Трубицыным во время разговора, с большой долей вероятности можно предположить, что К – это Кулеба, а ТТ – Тимур Ткаченко. В то же время, ни Алексея Кулебу, ни Тимура Ткаченко антикоррупционные органы никогда на коррупции не ловили.

В августе 2023 года во главе НАБУ стал Семен Кривонос. А он сам в одной из своих деклараций указал, что пользуется автомобилем Audi Q5, зарегистрированным в жены Тимура Ткаченко Анной Ткаченко. То есть, не будет преувеличением сказать, что, скорее всего, Тимур Ткаченко и глава НАБУ Семен Кривонос – давние друзья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве все будет "Благоустрий"