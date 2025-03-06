В Агенції оборонних закупівель – новий директор

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Про це повідомила пресслужба агенції, передає RegioNews.

"Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", – йдеться в помідомлені.

Перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою.

Сам Арсен Жумаділов також вже прокоментував своє призначення.

"Очолив АОЗ. Ця посада не була кар'єрною мрією. Як і півтора року тому, коли став керівником ДОТ, рішення не було про особисті амбіції. В обох випадках мова про запуск інституцій, коли роль керівника є ключовою", – написав у Facebook.

За його словами, АОЗ має працювати ефективніше.

"Дуже високі очікування від усіх залучених у сферу оборони. Зміни об'єктивно назріли і, можливо, перезріли. Далі зволікати в нас у всіх немає часу. Попереду багато роботи", – зазначив Жумаділов

Що відомо про скандал навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить.

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку.

Посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну якнайшвидше вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між міністром оборони Рустемом Умєровим та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).

31 січня керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова на тлі конфлікту відомства з Міноборони звернулася з відкритим листом до президента Володимира Зеленського.