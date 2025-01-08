В Києві все буде "Благоустрій"

У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державної служби, а його кар’єра розвивалася із блискавичною швидкістю і включає в себе більше десятка посад

У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державної служби, а його кар’єра розвивалася із блискавичною швидкістю і включає в себе більше десятка посад

фото: Тимур Ткаченко / Facebook

В крісло очільника Києва Тимур Ткаченко перебрався з посади заступника міністра розвитку громад і територій України, замінивши Сергія Попка – генерал-полковника ЗСУ, який керував столицею з 21 жовтня 2022 року. Враховуючи, що пріоритетними для керівника військової адміністрації є завдання оборонного характеру, питання, чому на цій посаді опинилася абсолютно цивільна людина – цілком логічне. Його поставив колишній начальник Тимура Ткаченка Дмитро Білоцерковець: "Питання до Зеленського – чому не військовий очолив військову адміністрацію Києва? Одразу відповім – тому що для відомого у всій країні офісу війна вже скінчилася та почався політичний процес. Це виключно політичне призначення. Бо невійськова людина буде займатися узурпацією місцевої влади Києва та створенням плацдарму для центрального політичного проєкту", – запостив Білоцерковець на Фейсбуці. Так само логічним є питання – а що це за людина Тимур Ткаченко, і чим він такий особливий.

Першу посаду Тимур Ткаченко обійняв ще студентом Київського національного університету – у 2012 році став спеціалістом І категорії відділу зовнішньої реклами та обстеження територій КП "Солом’янка-Сервіс". Одночасно закінчував вивчати міжнародну економіку у магістратурі КНУ. У комунальному підприємстві Тимур пропрацював два місяці. Після чого ненадовго подався на роботу до Верховної Ради, де у 2012-2014 роках був помічником нардепа від партії "Удар" Павла Рябікіна.

У 2014 році Павло Рябікін став заступником голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка. А Тимур Ткаченко став відповідальним секретарем та спеціалістом сектору в ДП "Зовнішторгвидат України".

У Верховній Раді VIII скликання (2014-2020 р.) Тимур Ткаченко був помічником нардепа від БПП Дмитра Білоцерковця, який також був директором департаменту благоустрою КМДА та радником Віталія Кличка зі стратегічних питань. А Ткаченко паралельно з червня 2015 до липня 2016 року був начальником управління по утриманню підземних переходів в КП "Благоустрій", а з грудня 2016-го по серпень 2017 року працював начальником відділу та заступником керівника КП "Плесо", відповідальним за розвиток прибережної інфраструктури.

У 2018-2019 роках Ткаченко встиг попрацювати керівником апарату Голосіївської районної державної адміністрації та заступником голови Дарницької РДА Києва. А потім знову повернувся у систему благоустрою. Відповідний департамент у КМДА у 2019 році очолив Олексій Кулеба – той самий, який зараз міністр розвитку громад та територій України. Як сказав в одному з інтерв'ю Віталій Кличко, взяти Кулебу на роботу йому порекомендував нинішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А Тимур Ткаченко в січні 2020 року був призначений першим заступником директора департаменту благоустрою КМДА та начальником управління по контролю за благоустроєм.

Варто окремо зазначити, що можливості департаменту благоустрою включають надзвичайно широкий спектр повноважень від надання дозволів до контролю за дотриманням правил і накладання адміністративних санкцій абсолютно в усьому, що стосується поняття "благоустрій міста". Тобто, якщо шукати в міській владі щось, що генерує найбільше корупційних ризиків, то все, що стосується саме благоустрою, буде далеко попереду від решти департаментів. Тим не менш, під час чергового загострення у відносинах між КМДА та Банковою, яке проявилося в тому числі у понад 70 обшуках у приміщеннях КМДА, тільки департамент Кулеби-Ткаченка був обділений увагою правоохоронців.

Заступником Олексія Кулеби Тимур Ткаченко був недовго – в кінці того ж 2020 року Кулеба стає заступником голови КМДА, а Ткаченко стає вже директором департаменту благоустрою. І на цій посаді працює до серпня 2023 року. За чотири роки роботи Тимура Ткаченка у керівництві київським благоустроєм стався щонайменше один скандал, пов'язаний із регулюванням розміщення в місті малих архітектурних форм (МАФ). В березні 2020 року підприємець Сергій Єременок на своїй сторінці у Фейсбуці звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у намаганні перерозподілити київський ринок МАФів на свою користь. Мовляв, для цього Єрмак пролобіював на посаду директору департаменту благоустрою Олексія Кулебу, який "є його людиною". Тимур Ткаченко публічно в цьому скандалі не надто фігурував, але бути осторонь просто не міг в силу своїх посадових обов'язків. І в цій неприємній для Олексія Кулеби історії він був на стороні Кулеби.

На початку лютого 2022 року Тимур Ткаченко засвітився ще в одному скандалі – Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі в 1,26 млн гривень депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Владислава Трубіцина. За версією слідства, хабар призначався за допомогу із розміщенням мобільних точок торгівлі у кількох районах Києва. В матеріалах досудового розслідування фігурує запис розмови Трубіцина з підприємцем, який дає хабар. На цьому записі Трубіцин пояснює, що "Благоустрій" – це вертикаль Офісу президента, куратором напрямку в міській держадміністрації є К, а керівником департаменту – ТТ, який раніше був заступником К. Попри вишукані заходи конспірації, вжиті Трубіциним під час розмови, з великою долею імовірності можна припустити, що К – це Кулеба, а ТТ – це Тимур Ткаченко. Хоча може бути, що Трубіцин блефував і набивав собі ціну. Бо ані Олексія Кулебу, ані Тимура Ткаченка ніякі антикорупційні органи ніколи на корупції не спімали. І не ловили. Хоча те, що департамент благоустрою є найбільш корупційно небезпечним, а також в чому саме полягають корупційні ризики – до останньої дрібниці антикорупційні органи мають знати і знають. Тим більше, що у серпні 2023 року на чолі НАБУ став Семен Кривонос. А він сам у одній зі своїх декларацій вказав, що користується автомобілем Audi Q5, зареєстрованим на дружину Тимура Ткаченка Ганну Ткаченко. Тобто, не буде перебільшенням сказати, що швидше за все Тимур Ткаченко і голова НАБУ Семен Кривонос – давні друзі.

Тимур Ткаченко у серпні 2023 року став заступником міністра стратегічних галузей промисловості, пропрацював рік, а коли у вересні 2024 року міністром розвитку громад та територій України став Олексій Кулеба, то пішов до нього заступником. Але, можливо, на одне міністерство достатньо й одного Кулеби. Тим більше, що тодішній керівник КМВА Сергій Попко явно програвав меру Києва Віталію Кличку і в популярності, і в адміністративних питаннях, зосередившись винятково на військово-безпековій частині роботи. З точки зору Офісу президента це, звичайно, неприпустима втрата контролю за столицею. Відтак, перед новорічною ніччю 31 грудня 2024 року указом президента Зеленського новим керівником міської військової адміністрації Києва стає перевірений кадр – Тимур Ткаченко.

Це явна претензія на посилення впливу керівництва Офісу президента на справи столиці. І опоненти нинішньої центральної влади так призначення Тимура Ткаченка й коментують: "Це технічний виконавець, завдання якого чітке: перешкоджати роботі місцевої влади, зокрема робити це у зв’язці із силовиками. Йому вже понаписували і опублікували обіцянок, які не мають до бідолахи жодного стосунку. Замість укриттів, фортифікацій та інших питань оборони міста, якими якраз і належить займатися голові КМВА, він буде командиром фейсбучних військ та порожніх інформприводів. Але питання тут навіть не в цивільному клерку на військовій посаді. А питання, чому в ОПешці так заворушились саме зараз? Думаю, це зумовлено фактором "перемоги Трампа" та відомої заяви про "завершити війну за 24 години", – вважає політичний експерт Володимир Цибулько.

Отже, можна очікувати на новий етап конфронтації між ОП та мерією столиці й особисто Віталієм Кличком. Хоча в самого Тимура Ткаченка для такого протистояння недостатньо ані адміністративного ресурсу, ані політичної ваги, ані особистої харизми.