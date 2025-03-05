У Києві оновлять перепустки для руху під час комендантської години: що зміниться

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Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко запропонував запровадити нову систему видачі й контролю перепусток для пересування під час комендантської години

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За його словами, система, яка існує зараз — вичерпала себе і на неї багато скаржаться. Оскільки перепустки оновлюють раз на рік, а перевірки проводять вручну, і цього недостатньо для належного контролю.

Тому Ткаченко пропонує, щоби в нових документах був QR-код, що дозволить уникнути підробок і зловживань.

"Ми можемо прив'язати кожну перепустку до цифрового реєстру. Доступ до нього буде в правоохоронних органів та відповідних військових структур. Посилання на інструмент підтвердження перепустки буде на кожному бланку. Це QR-код, який будуть зчитувати при зупинці транспорту під час комендантської години", — розповів Ткаченко.

Як відомо, з 26 березня 2023 року комендантську годину в столиці скоротили. Вона діє щодня з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, в Києві виник скандал із перепустками для руху під час комендантської години.