НАБУ проводить обшуки у бізнесмена, якого називають "смотрящим" за Києвом, – ЗМІ

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Про це пише "Економічна правда" з посиланням на джерело у НАБУ, передає RegioNews.

Згодом пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію "Чисте місто", з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА.

Хто такий Денис Комарницький?

Денис Комарницький - лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років.

У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Комарницького до двох років умовно. Суд визнав його винним у тому, що він разом із двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації в Києві побив адвоката Ігоря Гранцева, відібравши у нього валізу з 20 тис. доларів.

Після виборів до Верховної Ради у 2019 році він отримав статус - "смотрящий за Києвом". Його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Дениса Комарницького також називають бізнес-партнером ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка.



