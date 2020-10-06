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06 жовтня 2020, 19:35

"Київський терорист" Сухроб Карімов проходить стаціонарну психіатричну експертизу

06 жовтня 2020, 19:35
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Запобіжний захід відносно нього не змінилася
Фото: МВС
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Сухроб Карімов, який погрожував вибухом в "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" у Києві, проходить стаціонарну психіатричну експертизу.

Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, передає RegioNews.

Він проходить стаціонарну психіатричну експертизу", - сказала Максимець.

Також за інформацією Українських Новин, суд продовжив Карімову арешт ще на 2 місяці.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели переговори з терористом.

Пізніше з'явилося фото і інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяла на себе СБУ, введений в дію план "Бумеранг".

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію по знешкодженню зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років стоїть на обліку у психлікарні.

5 серпня "київського терориста" заарештували на два місяці.

Київ арешт банки терорист експертиза
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