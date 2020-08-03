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03 серпня 2020, 17:09 2

Київський терорист перебуває на обліку в психлікарні - Геращенко

03 серпня 2020, 17:09 2
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В поле зору української поліції злочинець до сьогоднішнього дня не потрапляв
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Сухроб Карімов з 1998 року перебував на обліку в психоневрологічному обліку з діагнозом «Олігофренія».

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутернніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на обліку в психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Цей діагноз був йому поставлений, коли йому було всього лише 10 років.

В Україні він вів до сьогоднішнього дня спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався ", - розповів Геращенко.

Також стало відомо, що вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Тепер на нього чекає суд і багато років за гратами ", - підсумував Геращенко.

Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. ...

Опубліковано Антоном Геращенком Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, було введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста".

Київ банки вибух Антон Геращенко хворі психлікарня терорист
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