"Киевский террорист" Сухроб Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу
Сухроб Каримов, который угрожал взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, проходит стационарную психиатрическую экспертизу.
Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает RegioNews.
Он проходит стационарную психиатрическую экспертизу", - сказала Максимец.
Также по информации Українських Новин, суд продлил Каримову арест еще на 2 месяца.
Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.
Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".
По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.