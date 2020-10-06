"Киевский террорист" Сухроб Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу

Мера пресечения в отношении него не изменилась

Мера пресечения в отношении него не изменилась

Фото: МВД

Сухроб Каримов, который угрожал взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, проходит стационарную психиатрическую экспертизу.

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