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06 октября 2020, 19:35

"Киевский террорист" Сухроб Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу

06 октября 2020, 19:35
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Мера пресечения в отношении него не изменилась
Фото: МВД
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Сухроб Каримов, который угрожал взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, проходит стационарную психиатрическую экспертизу.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает RegioNews.

Он проходит стационарную психиатрическую экспертизу", - сказала Максимец.

Также по информации Українських Новин, суд продлил Каримову арест еще на 2 месяца.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

5 августа "киевского террориста" арестовали на два месяца.

Киев арест банки террорист экспертиза
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