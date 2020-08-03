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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 серпня 2020, 14:13 23

Захоплення банку в Києві: з'явилось фото та інформація про особу терориста

03 серпня 2020, 14:13 23
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Фото: Нацполіція
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Терорист, який у Києві захопив бізнес-центр "Леонардо" і взяв у заручники працівницю банку, є громадянином Узбекистану.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалі "ZIK”, передає RegioNews.

За його словами, вибухівка знаходиться в рюкзаку, до якого веде детонаційний шнур.

Зараз ведуться переговори зі злочинцем. Ми вимагаємо, щоб він здався. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав інтерв'ю. Ситуація розгортається за сценарієм, як це було в Луцьку. Однак на сьогоднішній момент ми ще не знаємо, чи є у нього справжня бомба, справжня зброя, на відміну від Луцьку, де воно точно було", - сказав Геращенко.

Згодом Геращенко повідомив у Facebook, що терорист є громадяном Узбекистану, його звуть Карімов Сухроб Рахманович 1988 року народження.

Судячи за його соціальними мережами - це психічно неврівноважена особа. Терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскільки за його ногу причеплен трос який прив’язаний до детонатору. Ми поки що не знаємо, наскільки серьозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка”, - написав заступник міністра.

Геращенко додав, що наразі обрана стратегія перемовин, на місці створений оперативний штаб СБУ та поліції.

Нагадаємо, у центрі Києва невідомий погрожує підірвати приміщення банку, працівники поліції ведуть перемовини із терористом.

Київ терорист Заручники Антон Геращенко новини
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