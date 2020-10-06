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06 жовтня 2020, 17:50 3

Суд заарештував експоліцейського, який спричинив смертельну ДТП в Броварах

06 жовтня 2020, 17:50 3
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В результаті інциденту одна жінка загинула
В результаті інциденту одна жінка загинула
Фото: Нацполіція
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Колишньому поліцейському, який 4 жовтня у стані алкогольного сп’яніння збив двох жінок на пішохідному переході у м.Бровари, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранту провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст 286 КК України.

Повідомляється, що працівник Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві, перебуваючи за кермом авто у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох жінок на пішохідному переході у м.Бровари.

Одна з жінок від отриманих травм, загинула на місті пригоди.

За фактом ДТП, в якому загинула 43-річна мешканка м.Бровари, здійснює процесуальне керівництво Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, 5 жовтня у Броварах під Києвом п'яний поліцейський скоїв смертельне ДТП, одна зі збитих жінок загинула від отриманих травм.

арешт ДТП прокуратура поліція Київська область Бровари
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