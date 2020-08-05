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05 серпня 2020, 17:24 4

"Київського терориста" заарештували на два місяці

05 серпня 2020, 17:24 4
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Сухробу Карімову обрали запобіжний захід
Сухробу Карімову обрали запобіжний захід
Фото: МВС
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Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив відділення банку в БЦ "Леонардо", обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, було введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років перебуває на обліку в психлікарні.

Вчора "Київському терористу" Карімову повідомили про підозру.

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