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06 жовтня 2020, 16:58 10

36 млн готівки: ліквідовано конвертцентр, який прикривався людьми з інвалідністю

06 жовтня 2020, 16:58 10
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Зловмисники діяли на території Києва, а також Київської та Харківської областей
Зловмисники діяли на території Києва, а також Київської та Харківської областей
Фото: gp.gov.ua
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Працівники прокуратури та фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр який працював у двох областях під прикриттям об'єднання осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники діяли на території Києва, Київської та Харківської областей.

За допомогою фіктивних і транзитних фірм вони надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Зокрема, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг”, - йдеться в повідомленні.

З метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організаторами злочинної схеми використовувалося підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму приблизно 36 млн грн, 72 печатки підприємств із ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та інші документи.

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі майже 2 млн грн”, - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили мережу провокаторів, які розповсюджували антиукраїнські матеріали, вони поширювали неправдиву інформацію щодо майбутніх виборів в Україні.

конвертцентр СБУ Київ Харьків гроші затримання
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