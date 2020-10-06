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06 жовтня 2020, 18:54 1

Справа Шеремета: суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка

06 жовтня 2020, 18:54 1
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Фото: Цензор.немає
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Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід ветерану АТО і музикантові Андрію Антоненко (Ріффмастеру) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це пише RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ і Pavlovsky News.

Дякую всім, хто прийшов. Свавілля МВС триває. Ви всі бачите, чуєте, ми нічого не вигадуємо. Мантра та ж сама, що з 12 грудня 2019 року. Без змін. Що поробиш - будемо боротися. Разом - сила, разом до кінця", - зазначив Антоненко після засідання.

Також повідомляється, що після рішення суду залишити під вартою Антоненка, його соратники влаштували під будівлею суду бійки.

Не обійшлося без крові: після рішення суду залишити під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета -...

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Коли рішення колегії суддів було оголошено, активісти спочатку голосно кричали "Ріффмастер", а вже на вулиці намагалися перешкоджати його етапуванню до СІЗО. Між присутніми та поліцією сталися сутички, які привели до кривавих поранень.

Не задоволений рішенням активісти блокують виїзд машини з Антоненко з під Апеляційного суду. Підпишись - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних починає розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою провину.

5 жовтня суд відновив розслідування фальсифікації доказів у справі Шеремета.

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