Справа Шеремета: суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Антоненка

Також суд залишив без задоволення прохання ряду нардепів взяти обвинуваченого на поруки

Також суд залишив без задоволення прохання ряду нардепів взяти обвинуваченого на поруки

Фото: Цензор.немає

Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід ветерану АТО і музикантові Андрію Антоненко (Ріффмастеру) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це пише RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ і Pavlovsky News.

Дякую всім, хто прийшов. Свавілля МВС триває. Ви всі бачите, чуєте, ми нічого не вигадуємо. Мантра та ж сама, що з 12 грудня 2019 року. Без змін. Що поробиш - будемо боротися. Разом - сила, разом до кінця", - зазначив Антоненко після засідання.

Також повідомляється, що після рішення суду залишити під вартою Антоненка, його соратники влаштували під будівлею суду бійки.

Не обійшлося без крові: після рішення суду залишити під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета -... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Коли рішення колегії суддів було оголошено, активісти спочатку голосно кричали "Ріффмастер", а вже на вулиці намагалися перешкоджати його етапуванню до СІЗО. Між присутніми та поліцією сталися сутички, які привели до кривавих поранень.

Не задоволений рішенням активісти блокують виїзд машини з Антоненко з під Апеляційного суду. Підпишись - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних починає розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою провину.

5 жовтня суд відновив розслідування фальсифікації доказів у справі Шеремета.