У центрі Києва невідомий погрожує підірвати приміщення банку

Працівники поліції ведуть перемовини із терористом

Працівники поліції ведуть перемовини із терористом

Фото: Perepichka News

У Києві сьогодні о 12.00 невідомий чоловік зайшов у приміщення “Універсал Банку”, повідомив, що в нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, інцидент стався в Шевченківському районі Києва у приміщенні бізнес-центру "Леонардо”.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням. Введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім”. Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися”, - написав він.

Попередньо відомо, що зловмиснику близько 35 років,

Антон Геращенко закликав громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

Як повідомляє Telegram-канал "Perepichka News", на місце події приїхала Нацгвардія, вулиця перекрита, нікого близько не підпускають.

Журналіст Богдан Амінов у Facebook розповів, що зловмисник вимагає виходу в прямий ефір, правоохоронці думають, чи можна це якось організувати. Відомо, що попередньо вони опитують телеканали з приводу такої можливості.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги. Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання. Він переховувався від силовиків майже тиждень.