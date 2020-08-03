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03 серпня 2020, 14:39 7

"Київський терорист" вимагає 40 тисяч гривень - ЗМІ

03 серпня 2020, 14:39 7
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З ним досі ведуться переговори
З ним досі ведуться переговори
Фото: Facebook
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“Київський терорист” Сухроб Карімов, який погрожує підірвати відділення банку в центрі міста, крім виходу в прямий ефір на українських телеканалах вимагає 40 тисяч гривень

Про це повідомляє видання strana.ua, передає RegioNews.

Видання із посиланням на працівницю бізнес-центру "Леонардо” Ольгу Артюшенко повідомляє, що зловмисник розташувався на першому поверсі будівлі - в банку, з боку вулиці Володимирської.

Терорист хоче 40 тисяч гривень, каже, що у нього бомба", - заявила Ольга.

Вона додала, що про цю суму терорист сказав співробітникам банку.

Пізніше інформацію про 40 тисяч підтвердили і інші журналісти, які працюють біля бізнес-центру.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожує підірвати приміщення банку. Працівники поліції ведуть перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, введено в дію план ”Бумеранг”.

СБУ Київ банки вибух поліція терорист Заручники
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