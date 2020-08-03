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03 серпня 2020, 15:04 32

Правоохоронці затримали "київського терориста" у БЦ "Леонардо”

03 серпня 2020, 15:04 32
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Фото: Нацполіція
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Працівники СБУ затримали Сухроба Карімова, який захопив у Києві бізнес-центр “Леонардо”.

Трансляцію затримання вів телеканал "ZIK", передає RegioNews.

Відомо, що до приміщення "Універсал Банку”, де перебував терорист, увірвалися бійці СБУ, вони зірвали з ноги зловмисника мотузку, яка була прив’язана до рюкзака із нібито вибуховим пристроєм.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, терорист був захоплений живим. Його вивели з будівлі і посадили в машину СБУ.

Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", - написав він.

Заручниця, яка є керівником відділення "Універсал Банку", не постраждала.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожує підірвати приміщення банку. Працівники поліції ведуть перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагає 40 тисяч гривень.

СБУ Київ поліція терорист Заручники
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