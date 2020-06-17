Пізно ввечері у центрі Києва відбудуться акції пам`яті Катерини Гандзюк

Сьогодні громадській активістці виповнилося би 35 років

Сьогодні громадській активістці виповнилося би 35 років

Колаж 24 Каналу

Про акції повідомляють у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк", пише RegioNews-

Сьогодні ми нагадаємо про Катю Гандзюк біля Майдану Незалежності в Києві о 22.00. Точка збору - навпроти Будинку профспілок. Але вас закликаємо прийти до Офісу Президента, де ми запалимо 35 святкових вогнів біля меморіалу, який ми встановили тут 4 листопада минулого року - червоної лінії, яка символізує напад на Катерину, безкарності замовників її вбивства та бездіяльності поліції. Збираємося о 23.00 на Банковій, 11", - написали активісти.

Друзі, сьогодні - день народження Каті. Сьогодні їй 35 років. Для нас Катя жива. Для нас цей день - про неї, про її... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Середа, 17 червня 2020 р.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

Того ж дня захист голови Херсонської облради Владислава Мангера під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про відвід судді, тому засідання відклали, а самого Мангера відпустили.

Сьогодні, 17 червня, тимчасова слідча комісія виявила недоліки у розслідуванні справи Гандзюк