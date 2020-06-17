У Житомирській області місцеві мешканці перекрили трасу Київ-Чоп

Вони вимагають приєднання до Новоград-Волинської міської територіальної громади

Вони вимагають приєднання до Новоград-Волинської міської територіальної громади

Фото: times.zt.ua

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info, передає RegioNews.

Вони вимагають приєднати Гульську ОТГ до Новоград-Волинської міської ОТГ. Десятки людей ходять через пішохідний перехід із плакатами та прапорами.

За словами голови Гульської ОТГ Лариси Добровольської, учасники акції вимагають, щоб до них приїхав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко і дав обіцянку, що Гульська ОТГ буде приєднана до Новоград-Волинської міської тергромади.

Вона вважає, неспроможною Стриєвську територіальну громаду, до якої має приєднатися Гульська ОТГ.

Ми чекаємо Бунечка Віталія Івановича, хай дасть слово Гульській громаді і Новоград-Волинській ОТГ, що ми будемо у місті, а не в Стриєві, потухлому селі, де 400 людей населення. Приїдьте і подивіться яке в нас село, яка інфраструктура", - сказала Добровольська.

Відомо, що на місці акції працює екіпаж патрульної поліції. За словами пресофіцера патрульної поліції Ігоря Іванюка, рух трасою ускладнений.

Автомобілі пускають, але дуже слабо, є затори. Наші патрульні знаходяться на місці і забезпечують охорону цієї акції", - повідомив Іванюк.

Нагадаємо, 10 червня СБУ та ДБР провели обшуки в приміщенні Житомирської міської ради.