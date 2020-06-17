09:41  17 червня
Новий антирекорд COVID-19: за добу захворіла та померла рекордна кількість людей
10:27  17 червня
У Кабміні озвучили прогноз розвитку економіки до 2024 року в разі другої хвилі коронавірусу
08:20  17 червня
Обстріли на Донбасі: поранений ще один український військовий
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 12:39 2

У Києві прихильників Шарія закидали яйцями

17 червня 2020, 12:39 2
Читайте также на русском языке
Згодом на вулиці Лютеранській сталася сутичка
Згодом на вулиці Лютеранській сталася сутичка
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

У Києві біля Офісу президента прихильників партії проросійського блогера Анатолія Шарія, які зібралися там на акцію зранку, закидали яйцями.

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Відомо, що близько 400 противників Шарія із Національного Корпусу та партії "Демократична сокира" також прийшли до будівлі Офісу президента і розташувалися біля Будинку з химерами.

Вони заявляють, що Шарій і його прибічники поширюють брехню та відстоюють російські інтереси.

Мітинги прибічників і противників Шарія спочатку були розділені двома щільними рядами поліцейських на відстані близько 20 м. Один із противників Шарія у футболці полку "Азов" проник до прихильників Шарія, але ті його виштовхали. Потім прихильників Шарія їхні противники почали закидувати яйцями", - повідомляє видання.

У відповідь правоохоронці вирішили збільшити відстань між обома акціями та відтіснили противників Шарія на відстань близько 50 м.

Після завершення мітингу біля Офісу президента на вулиці Лютеранській сталася сутичка між прихильниками і противниками Шарія, останні закидали колонну газовими і димовими шашками.

Правоохоронці втрутилися у ситуацію і розборонили їх. Потім правоохоронці оточили прибічників Шарія і супроводжують їх до будівлі МВС.

Нагадаємо, 17 червня поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де має відбутись декілька мітингів та акцій протесту, зокрема на Банковій.

Київ Офіс президента Анатолій Шарій митинг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У центрі Києва мітинги: поліція посилила заходи безпеки
17 червня 2020, 11:06
Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва
16 червня 2020, 19:45
У Києві поліцейські затримали групу викрадачів елітних авто
16 червня 2020, 18:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Олена Монова
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »