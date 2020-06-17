У Києві прихильників Шарія закидали яйцями

Згодом на вулиці Лютеранській сталася сутичка

Згодом на вулиці Лютеранській сталася сутичка

Фото: УНІАН

У Києві біля Офісу президента прихильників партії проросійського блогера Анатолія Шарія, які зібралися там на акцію зранку, закидали яйцями.

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Відомо, що близько 400 противників Шарія із Національного Корпусу та партії "Демократична сокира" також прийшли до будівлі Офісу президента і розташувалися біля Будинку з химерами.

Вони заявляють, що Шарій і його прибічники поширюють брехню та відстоюють російські інтереси.

Мітинги прибічників і противників Шарія спочатку були розділені двома щільними рядами поліцейських на відстані близько 20 м. Один із противників Шарія у футболці полку "Азов" проник до прихильників Шарія, але ті його виштовхали. Потім прихильників Шарія їхні противники почали закидувати яйцями", - повідомляє видання.

У відповідь правоохоронці вирішили збільшити відстань між обома акціями та відтіснили противників Шарія на відстань близько 50 м.

Після завершення мітингу біля Офісу президента на вулиці Лютеранській сталася сутичка між прихильниками і противниками Шарія, останні закидали колонну газовими і димовими шашками.

Правоохоронці втрутилися у ситуацію і розборонили їх. Потім правоохоронці оточили прибічників Шарія і супроводжують їх до будівлі МВС.

Нагадаємо, 17 червня поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де має відбутись декілька мітингів та акцій протесту, зокрема на Банковій.