На акції під Офісом президента затримали 15 осіб

Від роботи відсторонили поліцейського, який застосував силу проти активіста

Від роботи відсторонили поліцейського, який застосував силу проти активіста

Під час акцій на Банковій, де протестували прибічники проросійського блогера Анатолія Шарія та активісти патріотичних організацій, правоохоронці затримали 15 осіб. Під час затримання один із поліцейських застосував силу.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, пише RegioNews.

Поліція призначила службове розслідування щодо правоохоронця через імовірне перевищення повноважень.

Сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії щодо учасників акції затримали 15 осіб. Водночас під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу", – повідомив він.

Як зазначається, камери відеонагляду зафіксували, як під час затримання чоловік розпилив газ із балончика у бік поліцейських. Проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Інших затриманих учасників акції наразі доставлено до Печерського районного управління поліції.

Результати перевірки передадуть до Державного бюро розслідувань. На час розслідування поліцейського відсторонили.

Крім того, діям інших учасників акції також буде надана юридична оцінка: чи це будуть адмінпротоколи чи кримінальні провадження", - зазначив Крищенко.

Також під час акцій поліцейські отримали кілька звернень від активістів, яким через спеку стало зле. Усім було надано першочергову медичну допомогу.

Ми отримали ще три звернення: одне – із Маріїнського парку двоє осіб зателефонували до поліції і повідомили, що на них напали. Вони дають свідчення у відділку, а поліцейські розшукують нападників за прикметами, які надали потерпілі", - підсумував Крищенко.

Нагадаємо, 17 червня представники партії Шарія зібрались на мітинг під Офісом президента і вимагали, щоб до них вийшов глава держави. Вони заявляли, що не задоволені тим, що під час пандемії коронавірусу на правоохоронні органи і зарплати чиновників були витрачені великі кошти, а президент, за їхніми словами, "ніби не помічає цього". А також заявляли, що їхнім журналістам не дають працювати.

Між мітингувальниками згодом почалася сутичка із застосуванням димових шашок і газових балончиків.